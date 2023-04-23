Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, Kayseri Atletikspor ile PlayOut maçı oynayacak.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta 26 haftalık maratonu 7. sırada tamamlayan Develigücü, statü gereği Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Kayseri Atletikspor ile PlayOut maçı oynayacak. Develigücü’nün önümüzdeki sezon BAL’da mücadele edebilmesi için PlayOut maçını kazanması gerekiyor.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grup’ta oynadığı 26 maçta 12 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet alan Develigücü topladığı 43 puanla sezonu 7.sırada noktalamıştı.