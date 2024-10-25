Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup ekiplerinden Develigücü; ligin 4. haftasında namağlup liderKilis Belediyespor’u konuk edecek.

Bölgesel AmatörLig 4. Grup’ta oynadığı ilk 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvedeki iddiasını ortaya koyan Develigücü; ligin 4. haftasında 3 maç sonunda 3 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Kilis Belediyespor’u konuk edecek. 27 Ekim Pazar günü Develi İlçe Stadı’nda saat 14.00’da oynanacak olan bu önemli karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Ozan Genç yönetecek. Genç’in yardımcılıklarını Oğuz Akgün ile Egehan Uğraş yaparken, maçta 4. hakem olarak Muammer Işık görev alacak. Develigücü, güçlü rakibini kendi evinde mağlup ederek yolun namağlup devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Yahyalıspor Gaziantep deplasmanında

Bölgesel AmatörLig 4. Grup’ta Kayseri’yi temsil eden bir diğer ekip Yahyalıspor ise yine 27 EkimPazar günü Gaziantep deplasmanında ŞehitKamil Belediyespor’a konuk olacak. Şehit Kamil İlçe Stadı’nda saat 14.00’da oynanacak maçı MersinBölgesi’nden EmirCan Karaçalı yönetecek. Karaçalı’nın yardımcılıklarını ise Ozan Bozkurt ile Eli Bezgin üstlenecek. Yahyalıspor’un hafta içi sözleşme imzaladığı Teknik Direktör YavuzHastoprakçılar bu maç ile ilk kez takımın başında sahaya çıkmış olacak.