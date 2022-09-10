Develispor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde;

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grup ekiplerinden Develigücü yeni sezonun ilk maçında Kayseri derbisinde Talasgücü Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Develigücü sezonu derbi ile başlayacak. Kadrosunu yeni sezon öncesi baştan aşağı yenileyen kırmızı siyahlılar yeni sezondan umutlu. Develigücü 9.haftada Eskil Belediyespor ve 10.haftada Mucurgücüspor maçlarını üst üste deplasmanda oynayacak

Develigücü 2022-2023 sezonunun ilk maçında Talasgücü Belediyespor ile sezona başlayacak.

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