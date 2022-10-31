Bölgesel Amatör Lig 6. grupta mücadele veren Develigücü, ilk yenilgisini aldı. Ankara’da Sincan Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında yediği golle mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü, ligin 5. hafta maçında Ankara deplasmanında Sincan Belediyespor’a mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.