Maçta alınan sonuçla Niğde Belediyespor 18 puanda kalırken, Develigücü ise puanını 22’ye yükseltti.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 17. Hafta maçında Niğde Belediyespor ile Develigücü karşı karşıya geldi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü Stadı’nda oynanan maçta 3 gol atıldı. Develigücü, rakibi karşısında 2 kez öne geçtiği maçtan galibiyetle ayrıldı. Develigücü’ne 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Talha Bulut ile 53. dakikada penaltıdan Abdulkadir Dilekçi atarken, ev sahibi takımın tek golü 24. dakikada Furkan İzin’den geldi.

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