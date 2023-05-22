Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü’nün Başkanı İbrahim Şimşek, yeni sezon öncesi destek çağrısında bulundu. Başkan Şimşek, "Ekonomik destek verilmez ise görevi sürdüremem" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta sezonu tamamlayan ve baraj maçı sonrasında BAL’da kalmayı başaran Develigücü’nde yeni sezon öncesi Başkan İbrahim Şimşek’ten destek çağrısı yapıldı. Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, yeni sezon için ekonomik destek görmek istediğini ifade ederek, "Ekonomik destek verilmezse görevimi sürdüremem" dedi.

Başkan Şimşek, "Önümüzdeki sezon için belediye başkanı, kaymakam ve ilçenin ileri gelenleri ile görüşeceğiz. Destek bulabilirsek ona göre yol haritası çizeceğiz. Destek olmaz ise kendi çabam ile bu saatten sonra uğraşamam. Çok seviyorum ama bırakmak zorunda kalırım" dedi.

"Tek başıma bu yükün altından kalkamam" diyen İbrahim Şimşek, "Develi halkına çağrım olsun. Bu işe sahip çıksınlar" ifadelerini kullandı.