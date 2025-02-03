Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta bulunan Develigücü, sahasında oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçını 3-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele veren Develigücü, sahasında oynadığı İmamoğlu Belediyespor maçından 3 puan alarak Play-Off potasına girdi. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı 3-1 kazanan kırmızı-siyahlılar, zirveye yaklaştı. Develigücü’ne 3 puanı getiren golleri Eray Ergin, Mehmet Turan ve Tolga Yıldız atarken, İmamoğlu Belediyespor’un tek golü Hakan Selçuk’tan geldi. Bu sonuçla Develigücü 33 puana erişerek 3. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta Kilis Belediyespor 49 puanla 1. sırada bulunurken, Ceyhan Belediyespor 36 puanla 2. sırada yer aldı. Develigücü de 33 puanla 3. sıraya yükseldi. Kayseri’nin diğer temsilcisi Yahyalıspor ise haftayı 1 puan alarak 14 puana erişti.