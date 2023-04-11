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Hakemler: Fırat Kaçmaz xx, Cihan Ahmet Göre xx, Neclan Çiçek xx

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Develigücü evinde Ankara T.K.İ’yi 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını son maça bıraktı.

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