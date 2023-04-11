Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Develigücü evinde Ankara T.K.İ’yi 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını son maça bıraktı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Fırat Kaçmaz xx, Cihan Ahmet Göre xx, Neclan Çiçek xx
Develigücü: Hamze Şavşet xx, Yakup Can Yazgan xx, Emre Şener xx, (Emre Özden dk.76 x), Turgay Aydoğan xx, (Eren Oruç dk.89 ?), Melihşah Aslan xx, Yusuf Tosun xx, Cihan Tan xx, (İbrahim Aziz Kaplan dk.89 ?),Hakan Çıtak xx, Talha Reşat Bulut xx,(Semih Bağcı dk.85 ?), Burak Can Kalender xx, (Reşit Akbulut dk.85 ?), Abdulkadir Dilekçi xx
Ankara T.K.İ: Yunus Emre Akıllı x, Hakan Duran x, Metehan Cavit Yıldırım x, Çağarat Özkan x, Okan Anılır x, Mustafa Kemal Küçük x, (Onur Mert Şeref dk.89 ?), Mükail Baydır x, Şevket Ayan x, (Hamit Kargın dk.78 x), Gökhan Koç x (Metin Aydın dk. 78 x), Ertan Miraç Ayyıldız x, Furkan Temizsoy x, (Eren Görür dk.66 x)
Gol: Burak Can Kalender (dk.81) (Develigücü)
Sarı Kartlar: Abdulkadir Dilekçi (Develigücü)