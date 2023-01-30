Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta ligin 14. haftasında Kayseri derbisinde Develigücü ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi İlçe Stadı’nda oynanan maç 0-0 berabere bitti.

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