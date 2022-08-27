Eski İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparken, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kayseri’nin Develi İlçesi’ndeki Devlet Hastanesi’nin adı; Konya’daki silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Sürecin tamamlanmasının ardından hastanenin yeni tabelaları asıldı.

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