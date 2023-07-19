Develi ilçesinde kurumlar arasında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon Emniyet Müdürlüğü oldu.

Develi Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Develi ilçesinde bulunan kurumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi. Kurumlarda çalışanların büyük ilgi gösterdiği turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Final maçında Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşma sonunda Emniyet Müdürlüğü şampiyonluğa ulaşırken, İlçe Müftülüğü ikinci, Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü, Esnaf Odası ise dördüncü oldu.

Final maçı sonrasında şampiyonluk kupası Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar tarafından Emniyet Müdürlüğü futbol takımına verildi.