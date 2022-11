Kayseri’nin Develi İlçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak yaptı. Toprak; “Sevgili meslektaşlarım, yeni neslin mimarları sizler memleketin geleceğisiniz. Gururlandığımız her başarı hastalara şifa vesilesi olan her hekim, banttan inen her araç, düşmana korku salan her silah, alın teri ile çalışan her işçi, şairin mısrası, kalemin karası, sizin eseriniz. Kara tahtada olduğu gibi dün, bugün ve yarında iziniz var. Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum. Mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizi, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Nice başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

Program; şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi, solo müzik dinletisi, sinevizyon gösterisi, öğretmenlerin yemin töreni ve ödül töreninin ardından son buldu.