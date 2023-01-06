Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle kırsal mahallelerin kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve kapanan yolları hızlı bir şekilde açabilmeleri için mahalle muhtarlarına traktör arkasına monte edilebilen hidrolikli, çift yönlü çalışabilen 40 adet kar küreği desteğinde bulunuldu.

Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle kırsal mahallelerin kar yağışından olumsuz etkilenmemesi ve kapanan yolları hızlı bir şekilde açabilmeleri için mahalle muhtarlarına traktör arkasına monte edilebilen hidrolikli, çift yönlü çalışabilen 40 adet kar küreği desteğinde bulunuldu.

Hidrolikli, çift yönlü çalışabilen kar küreği ile greyder ve kamyonların giremediği ara sokakların hızlı bir şekilde temizlenebileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Muhtarlarımızla istişareli bir şekilde karar verdiğimiz bu ekipmanın mahallelerimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Öksüt Madenciliğe teşekkür ediyorum” dedi. Mahalle muhtarları da ulaşımın aksamamasını sağlayacak ekipman desteği için Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Öksüt Madenciliğe teşekkürlerini iletti.