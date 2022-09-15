2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Develi’de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının başlaması nedeniyle Develi’de İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı.

Programın ilk kısmı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumuyla başladı. Programın ikinci kısmı ise Şehit Topçu Üsteğmen Hasan Şahan İlkokulunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra okul müdürü Mustafa Kartın günün anam ve önemini belirten konuşma yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ise konuşmasında, “Develimiz genç bir nüfusa sahip. Bizler de yavrularımıza ve gençlerimize en güzel şekilde eğitim vermek için var gücümüzle gayret göstermeye devam ediyoruz” dedi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Develi Belediyesi olarak her daim eğitimin ve eğitimcinin yanında olmaya, onların imkanlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımız bundan önce devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir” diyerek 2022-2023 yılında başta öğrenciler olmak üzere öğretmen ve velilere başarılar diledi.

Son konuşmayı ise İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç yaparak, öğrencilerin tarih şuurunun üst seviyeye çıkarılarak her daim zinde bir gençlik için yoğun mücadele verilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından program okul öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerin sunulmasıyla sona erdi.