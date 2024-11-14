Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Develi ilçesinde yapılan huzur uygulamasında aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan toplam 14 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ekiplerimiz ve Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) olmak üzere il merkezinden 15 ekip takviye edilerek, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla Develi ilçesinde huzur uygulaması yapıldı. Uygulamalarında 683 şahıs ve 310 araç sorgulandı. ’Kasten adam öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., aranma kaydı bulunan M.Ü., A.C., H.Ş., S.D., A.Y.T., Ş.Y., H.K. yakalandı. A.C., H.Ş., S.D. A.Y.T. ve Ş.Y.’ye kaçakçılık suçundan, H.K.’ye de 6136 SKM suçundan adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda ise; 427 bin 660 adet makaron, 16 adet kaçak cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 kilo tütün ve 143 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.