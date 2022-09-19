Develi’de 19 Eylül Gaziler Günü, etkinliklerle kutlandı.

Develi’de 19 Eylül Gaziler Günü, etkinliklerle kutlandı.

Develi Cumhuriyet Meydan’ında gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakamlık, Belediye ve Harp Malulleri ve Gaziler Derneği Develi temsilciliğinin Atatürk heykeline çelenk sunumuyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından programın ilk kısmı olan çelenk sunma programı sona erdi.

Programın ikinci kısmı olan gaziler ve şehit yakınları onuruna verilen yemek programında gazilikle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Temur’un konuşmasının ardından Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, “Göreve yeni başladığım Develimizde kapımız her zaman gazilerimize ve şehitlerimize açık olacaktır” dedi.