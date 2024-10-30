Kayseri’nin Develi ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Kızık Mahallesi Karasivri Mevkii’nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.