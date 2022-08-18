Kayseri’nin Develi İlçesinde 2018 yılında başlanılan ’Arazi Toplulaştırılması’ 21 köyde 400 bin dönüm araziyi ve 21 bin 500 çiftçi kapsarken ihale bedeli 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Kayseri’nin Develi İlçesinde 2018 yılında başlanılan ’Arazi Toplulaştırılması’ 21 köyde 400 bin dönüm araziyi ve 21 bin 500 çiftçi kapsarken ihale bedeli 25 milyon TL olduğu bildirildi.

Develi ve köylerinde çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi faaliyetleri çerçevesinde Arazi Toplulaştırılması düzenlendi. Tapu dağıtım töreninde konuşan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu; toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde arazi yollarının açıldığını, arazi sınırlarındaki ve tarla içi taş yığınları temizlendiğini, parçalı arazilerin toplu hale getirildiğini, 50-60 parça tarım arazisi olan vatandaşların arazileri toplulaştırılarak 5 tarla halinde teslim edildiğini söyledi. Fıratoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma dışında bırakıldı. Her tarla yola kavuşturuldu. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürüldü. Parçalı ve dağınık araziler birleştirildi. Düzenleme sonrası araziler kıymetlendi. Arazi toplulaştırmanın sosyal faydaları arasında; sulama ve ulaşımdan kaynaklanan sosyal huzursuzluklar önlenmesi, yargı yükü azaltması, parçalılık veya hisselik nedeni ile değerlendirilemeyen arazilerin değerlendirilebilir duruma gelmesi, sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılığın ortadan kalkması, miras ve intikal yoluyla parçalanmaların ortadan kalkması, sulama tesislerinde sulama oranı ve randımanı artışını da sayabiliriz" dedi.

Köy Muhtarı İsmail Özdemir ise; "Kullanılmayan küçük araziler değerlendi. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale geldi. Tarım makinelerin kullanımı daha ekonomik olurken ekilebilir arazi miktarları arttı. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanmasının yanında zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşması, tarla sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kalkması, işgücü ve işçiden tasarruf, iş birliği, arazi kullanım planı, modern tarım, ekonomik işletme, sosyal huzur gelir artışı da hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Törene; Yeşilhisar Kaymakamı ve Develi Kaymakam Vekili Ahmet Ali Altıntaş, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, DSİ Bölge Müdürü Okan Bal, Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gürcan Büyükkömürcü, Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Günay Çakı, İlçe Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanı Selçuk Demirkıran, yüklenici firma yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.