Develi ilçesinde 38 yıldır esnaflık yapan Metin Çavdarlı, yılın Ahisi seçildi.

Develi ilçesinde 38 yıldır esnaflık yapan Metin Çavdarlı, yılın Ahisi seçildi.

Develi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Demirkıran, "Her yıl geleneksel olarak Kayseri Esnaf Sanatkarlar birliğimiz ilçelerde yılın Ahisini seçiyor. Metin ağabeyimiz odamıza bağlı olarak 30 yıldır esnaflık yapıyor. Bu yüzden Metin ağabeyi bu yılın ahisi olarak seçtik. Metin ağabeyde ahiliğin gerektirdiği şartlar zaten var. ’Eline, beline, diline sahip ol’ sözü Metin ağabeyde gerçekleşen bir olay. Kendisini birliğimize sunduk, birliğimizde layık gördü" dedi.

İlçede yılın ahisi seçilen Metin Çavdarlı da, "38 senedir bu işi yapıyorum, Daha öncesinde İstanbul’da terzilik yapıyordum. Orayı bırakınca 38 senedir burada esnaflık yapıyorum. 2022’nin yılın ahisi seçildim. Başkanımıza bize bunu layık gördüğü için teşekkür ederiz. Esnaflıkta eline, beline, diline sahip olduğunda gerisi teferruattır" ifadelerini kullandı.