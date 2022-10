Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Develi ilçesinde renkli görüntülere sahne olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlama programı, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın vatandaşların ve öğrencilerin bayramı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Mehmet Tunç; "Aziz vatanımız, milletimiz ve devletimiz adına canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. bugün şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yılını büyük coşku ve gurur ile hep birlikte idrak etmekteyiz. Milletin hür iradesiyle kendini yönetmesini ifade eden Cumhuriyet ve Cumhuriyet kazanımları Atatürk’ün gençliğe hitabesinde dediği gibi gençlere emanettir. Ülkemizin geleceği olan gençler Cumhuriyete dair kazanımları ilelebet yaşatmakla mükelleftir, her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatanın bağımsızlık idealleri doğrultusunda daha müreffeh bir geleceğe taşıyacak olanda siz sevgili gençlersiniz. 1071 Malazgirt destanı ile yurt edindiğimiz bu topraklar bin yıla yakın bir süredir milletimize vatan olmuştur. Bizler bu ülkenin her bir karış toprağı için yüz binlerce şehit verdik, tarihin her döneminde ülkemiz ekonomik ve sosyal alanlarda bedeller ödedi, bu eşsiz vatan acıda da sevinçte de hep beraber oldu" ifadelerini kullandı.

Şiirlerin okunduğu, zeybek ve halk gösterilerinin yapıldığı, müzik dinletisinin sunulduğu program, resmi geçit töreni ile sona erdi.

Tomarza’da renkli görüntüler

Tomarza ilçesinde de Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Tomarza Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni ile başlayan program, Tomarza İlçe Stadı’nda kutlama yapıldı. Programda ilk olarak, Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve İlçe Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulduruç, öğrencilerin ve Tomarzalıların bayramını kutladı. Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, yaptığı konuşmada, vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Tomarza Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrencisi Celal Türkaslan’ın "Türkiye Cumhuriyeti" isimli şiiri okumasının ardından, Tomarza Zekiye Canpolat Ortaokulu öğrencilerin halk oyunları ve mehteran takımı gösterisi seyirciler tarafından beğeniyle izlendi. Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından Cumhuriyet konulu şiir okudu ve şarkılar söyledi. Daha önceden düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ise protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Bando eşliğinde okulların geçit töreni son buldu.