Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi, Develi ve Tomarza ilçelerini de beyaza bürüdü.

Şehirde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürürken, ilçeler de kardan nasibini aldı. Develi ve Tomarza ilçeleri etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar da sabah uyandıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de kar yağışının gün boyu etkili olacağı bildirildi.