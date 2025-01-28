Develi Süt Üreticileri Birliği tarafından üreticileri bilgilendirmek, üretimi artırıp kaba yem maliyetlerini düşürmek suretiyle gelirlerini artırmak amacıyla sılajlik mısır üretimi hakkında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi Kadın ve Gençlik merkezinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Prof. Dr. Ismet Türkmen ve Ziraat Mühendisi Burak Uğur, slajlık mısır üretim teknikleri ve yeni AR-GE faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kayseri Ticaret Borsası tarafından da Develi Süt Üreticileri Birliği arasında yapılan protokol gereği süt üreticilerinin tarlalarında yapılacak olan toprak tahlillerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Toplantıya; Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Yardımcısı Şerife Parlak Dede, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, çiftlik temsilcileri, banka temsilcileri, Taşıyıcı Kooperatifi başkan ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve üretici katıldı.