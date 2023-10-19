Voleybol Efeler Ligi’nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 3-0 mağlup oldu.
Voleybol Efeler Ligi’nde 2023-2024 sezonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk hafta karşılaşmasında Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne konuk oldu. Bursa-Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Develi Belediye, ilk hafta sonunda kendine 13. sırada yer buldu. Mavi-beyazlılar, ligin 2. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediye’yi konuk edecek. Karşılaşmanın set sonuçları şekilde;
1. Set 25-21 (Bursa BŞB)
2. Set 25-16 (Bursa BŞB)
3. Set 25-21 (Bursa BŞB)