Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda Develi derbisinde; Develispor ile Develi Erciyesspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika sonunda Develispor rakibi Develi Erciyesspor’u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

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