Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda Develi derbisinde; Develispor ile Develi Erciyesspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika sonunda Develispor rakibi Develi Erciyesspor’u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi C Grubunda Develi derbisinde; Develispor ile Develi Erciyesspor karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika sonunda Develispor rakibi Develi Erciyesspor’u 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Mustafa Boylu xx, Mert Han Uruk xx
Develispor U18: Osman Emre xx, Emre Duru xx, Harun Solak xx, İsmail Kubilay İba x (Samet Yavuz dk.46 x), Latif Yol x, Ali Eren Mehdi x, Ahmet Can Arslan x, (Ahmet Yıldırım dk.46 x), Bilal Söbe x (Berat Genç dk.87?), Murat Fırat xx, Furkan Seyhan xx, Habip Yasin xx
Develi Erciyesspor U18: Ali Eren Alatepe x, Enes Kara x, Oğuzhan Doğan xx, Ömer Faruk Akburak x, Enes Ahmet Kaya x (Ferudun Develioğlu dk.46 x), Kerem Buğra Yıldırım x (Furkan Kaya dk.65 x), Ahmet Arda Satış xx, Yunus Emre Erol x, Atakan Katırcı x (Ebuzer Tunahan dk. 46 x), Mehmet Can Duran x (Ahmet Tolga Şimşek dk.55 x), A. Kadir Yıldırım xx
Goller: Ali Eren Mehdi (dk.28), Yasin Çıkılı (dk.78) (Develispor U18), Kadir Yıldırım (dk.65) (Develi Erciyesspor U18)
Kırmızı Kartlar: Ferudun Develioğlu (dk.90), Enes Ahmet Kaya (dk.90) (Develi Erciyesspor U18)
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