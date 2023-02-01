Kar yağışını büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlarda kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.

Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla hamburger yaptı

Başkan Büyükkılıç, özel çocuklarla hamburger yaptı

Develi’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüye kapladı. İlçede bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar karla birlikte kendini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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