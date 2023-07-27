Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi dış transferde 3 yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu sil baştan yeniden oluştan mavi beyazlılar geçtiğimiz günlerde kadrosuna 7 ismi birden dahil etmişti. Kadroya katılan 7 ismin ardından Develi Belediyespor 3 isim daha kadrosuna kattı. Mavi beyazlılar dış transferde Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan libero Burak Çevik, Tokat Belediye Plevnespor’dan pasör çaprazı Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu ve South Gas SC takımından orta oyuncu Abdullah Çam’ı kadrosuna kattı.