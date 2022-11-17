Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımında baş antrenör Bahadır Aksoy ile yollar ayrıldı.

Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımında baş antrenör Bahadır Aksoy ile yollar ayrıldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Develi Belediyespor’da, baş antrenör Bahadır Aksoy dönemi sona erdi. 2022-2023 sezonu öncesi Develi Belediyespor’un başına gelen tecrübeli baş antrenör Bahadır Aksoy mavi beyazlı takımın başında 9 maça çıktı. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından baş antrenör Bahadır Aksoy ile dün yapılan görüşmenin ardından karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bahadır Aksoy, Develi Belediyespor’un başında çıktığı 8 maçta 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Develi Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “ Kulübümüzün baş antrenörümüz Bahadır Aksoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz” denildi.