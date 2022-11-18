Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, Bulgar oyuncu Grozdanov Branimir Krasimirov ile yollarını ayırdı.

Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, Bulgar oyuncu Grozdanov Branimir Krasimirov ile yollarını ayırdı.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor’da baş antrenör Bahadır Aksoy’un ayrılığının ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sezon başı Solhanspor’dan transfer edilen 1994 doğum Bulgar oyuncu Grozdanov Branimir Krasimirov ile yollar ayrıldı. Geride kalan 8. hafta sonunda Develi Belediyespor forması ile 5 maça çıkan Grozdanov Branimir, 16 sayı üretti. Develi Belediyespor ile yolların ayıran Grozdanov Branimir Krasimirov, Hekimoğlu Global Connect Travel Bvi takımı ile anlaştı.

Develi Belediyespor Kulübü’nden yapılan paylaşımda, “Develi Belediye Spor Kulübü sporcusu Branimir Grozdanov ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.