Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, 2023-2024 sezonu ilk maçında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Axa Sigorta Efeler Liginde 2023-2024 sezonu bugün oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlayacak. Yeni sezonda ikinci sezonu geçirecek olan Develi Belediyespor, bugün ilk maçına çıkacak. Mavi beyazlılar bugün Bursa’da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sezona deplasmanda galibiyetle başlamak isteyen Develi Belediyespor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Bugün Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Develi Belediyespor karşılaşması saat 17.00’de başlayacak.