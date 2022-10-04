Develi Belediyespor ligin 2. haftasında yarın evinde Ziraat Bankasını konuk edecek.

Develi Belediyespor ligin 2. haftasında yarın evinde Ziraat Bankasını konuk edecek.

Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor yeni sezonun ikinci maçında Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek. Sezona Halbank mağlubiyeti ile başlayan mavi beyazlılar yarın oynayacağı Ziraat Bankası maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Tarafı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Develi Belediyespor’da moraller yerinde. Develi Belediyespor bugün yaptığı son antrenmanın ardından Ziraat Bankası maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Develi Belediyespor ile Ziraat Bankası müsabakası yarın Develi Murat Kocatürk Spor Salonunda saat 16.00’da oynanacak. Karşılaşmada Gürhan Gül ve Hüseyin Okumuş hakem ikilisi görev yapacak.