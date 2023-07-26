Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi 7 yeni sporcu ile anlaşmaya vardı.

2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda Efeler Ligi’nde ikinci sezonu yaşayacak olan Develi Belediyespor kadrosuna tamamen yeniledi. Mavi beyazlılar 4 yerli ve 3 yabancı oyuncusu transfer etti.

Cizre Belediyespor’dan orta oyuncu Muhammet Ertuğrul, Kemal Kayhan, Galatasaray’dan smaçör Yasin Aydın, Hekimoğlu Global Connect Travel Bursa’dan libero Metin Durmuş, Kuwait Club takımından pasör çaprazı Rolando Cepeda, Utah Stingers takımında smaçör İnovel Romero Valdes ve Shanghai Bright takımından pasör Ricardo Noberto Calvo Manzano’yu renklerine bağladı. Develi Belediyespor’da yapılan 7 yeni transferin ardından transfer çalışmaları devam ediyor.