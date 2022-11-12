Develi 1954 Gençlikspor Kulübü, Sindelhöyükspor maçında cezalı oyuncu oynatması sonrası hükmen mağlup sayıldı.

Develi 1954 Gençlikspor Kulübü, Sindelhöyükspor maçında cezalı oyuncu oynatması sonrası hükmen mağlup sayıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubunda ligin 7. haftasında Develi İlçe Stadı’nda oynanan ve 1-1 tamamlanan Develi 1954 Gençlikspor ile Sindelhöyükspor maçı sonrası yapılan itiraz karar bağlandı. Develi 1954 Gençlikspor’un cezalı oyuncu oynattığı tespit edilmesinin ve hakemin ek rapor olarak tutanak tutması sonrası Futbol İl Disiplin Kurulu ev sahibi ekibin hükmen mağlubiyetine karar verirken, deplasman takımının ise hükmen galibiyetine karar verdi. Futbol İl Disiplin Kurulu’nun yaptığı açıklamada; "Futbol Müsabaka Talimatı’nın ’hükmen yenik sayılmalar’ başlıklı 22. maddesinin Ç fıkrasında ’Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi’ halinin hükmen yenik sayılmayı gerektirdiği, müsabaka hakemi tarafından tanzim olunan ’Ek Rapordur başlıklı bila tarihli tutanakta’ isminin Mehmet Yılmaz olduğunu öğrendiğimiz kişi müsabaka isim listesinde bulunan ancak fizikken orada bulunmayan yedek oyuncunun yerine sahaya girmiştir’ şeklinde tespitin yer aldığı görülmüştür. Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde FMT m. 22/ç hükmünün ’hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi’ fiilini hükmen yenik sayılma için yeterli gördüğü ayrıca bu kişinin oyuna dahil olarak oynaması şartının yer almadığı, bu sebeple talimatlara aykırı hareket eden Develi 1954 sporun FMT m. 22/ç hükmü doğrultusunda hükmen yenik sayılmasına Yukarıda izah edilen süreç sonucunda FMT m. 23/4 doğrultusunda Sindelhöyükspor’un 0-3 hükmen galip sayılmasına; FMT m. 23/1 çerçevesinde karara karşı delilleriyle birlikte 7 gün içinde itiraz edilebileceğinin bildirilmesine karar verildi" denildi.