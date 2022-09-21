Diyarbakır’da düzenlenen 12. Diyarbakır Karpuz Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Eski gelenek tekrar yaşatıldı, karpuzlar develer ile festival alanına taşındı. En büyüğü ise 51 kilo 400 gram ile sahnede yerini aldı.

Diyarbakır’da düzenlenen 12. Diyarbakır Karpuz Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Eski gelenek tekrar yaşatıldı, karpuzlar develer ile festival alanına taşındı. En büyüğü ise 51 kilo 400 gram ile sahnede yerini aldı.

Diyarbakır’da düzenlenen 12. Diyarbakır Karpuz Festivalinde renkli görüntüler yaşandı. Halay ve zılgıt ile sokaklarda eski gelenek yaşatıldı, karpuzlar develer ile Keçi Burcu’ndan Dağkapı Meydanında bulunan festival alanına kortej yürüyüşüyle taşındı. Halk oyunları ekibinin halaylarla başlattığı festivale Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın çiftçi bir kez daha 51 kilo 400 gramlık karpuz ile 1. oldu

Festival, çocuklar arasında karpuz yeme ve yuvarlama yarışması, 0-2 yaş arasındaki bebekler karpuza en yakışan çocuk yarışması ve karpuz ağırlık yarışması gerçekleşti. Ağırlık yarışmasında 51 kilo 400 gramlık karpuzla çiftçi İkram Atlı birinci, 48 kilo 900 gramla Adil Aydın ikinci, 47 kilo 600 gramla Mehmet Atlı üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren çocuk ve üreticilere çeşitli ödüllerin verilmesinin ardından festivalde ilerleyen saatlerde sanatçı Ferat Üngür ve Manuş Baba sahne alacak.

“30 bin dekar alanda yaklaşık 118 bin ton karpuz üretimi gerçekleşti”

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bu yıl 30 bin dekara 118 bin karpuz ürettiklerini kaydetti. Vali Su, “Bizim çok önemli değerlerimiz, kültürel, tarihi ve doğal değerlerimiz var. Ama tüm bunların yanında bir de herkes tarafında bilinen Diyarbakır karpuzumuz var. Biz bunu daha iyi tanıtmak için böyle festivalleri düzenliyoruz. Öncelikle bu karpuzları yetiştiren değerli çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz aralıksız çalışıp bu karpuzlarımızı büyütmek için gayret ediyorlar. Biz de valilik ve büyükşehir belediyesi olarak üreticilerimize destek çıkıyoruz. Gübre ve ilaç konusunda çiftçilerimizin yanında oluyoruz. Ata tohumunu devam ettirmek için kaybetmememiz lazım. Bu anlamda biz Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçilerimizin ürettiği karpuzlardan da alarak kendilerine destek çıkıyoruz" dedi.

"Biz karpuzu, karpuz bizi tanıtıyor"

Kentte elde edilen 118 bin karpuzu daha daha da artırmayı hedeflediklerini ifaden Vali Su, "Diyarbakır karpuzumuzun bir özelliği var, biz karpuzumuzu tanıtıyoruz, karpuz da bizim ilimizi tanıtıyor. İnsanlar, Diyarbakır’a karpuzumuzu görmeye geliyor. Bu itibarla ilimizin diğer güzelliklerini görmeyi sağlıyor. Böylelikle karşılıklı bir etkileşim içerisinde biz karpuzumuzu tanıtıyoruz, karpuzumuz da Diyarbakır’ımızı tanıtıyor. Çok şeye sahip olabilirsiniz, ama bunları tanıtamadıysanız, insanlıkla buluşturamadıysanız pek bir önemi olmuyor. İşte böyle festivallerle bu ürünlerin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. İnanıyorum ki bu festivalimiz de bugün hem Diyarbakır karpuzumuzun tanıtılmasına hem de Diyarbakır’ımızın tanıtılmasına önemli katkı sunacak. Gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız festivale çok ilgili, alakalı ve duyarlı” şeklinde konuştu.