Antalya’nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Güreşler esnasında kural ihlali yapıldığı gerekçesi ile deve sahipleri arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Güreşler esnasında kural ihlali yapıldığı gerekçesi ile deve sahipleri arasındaki kavgayı polis ayırdı.

Kumluca ilçesinde düzenlenen geleneksel deve güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla başladı. Kumluca Karatepe Satında düzenlenen güreşlere Ege Marmara ve Akdeniz Bölgesinden yaklaşık 120 güreş devesi katıldı.

Güreş sahipleri kavga etti

Güreşler esnasında kural ihlali yapıldı gerekçesi ile iki güreş devesi sahibi arasında tartışma yaşandı. Daha sonra ise kavga yaşandı. Kavga eden deve sahiplerini tedbir amaçlı güreş alanında bulunan polisler ayırdı.

Deve sahiplerine halı hediye edildi

Güreşlere katılan tüm deve sahiplerine Kumluca Belediyesi tarafından halı hediye edildi. Ayrıca güreşlerde Kaymakamlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi ve Deveciler Derneği Kupası güreşleri yapıldı. Kaymakamlık Kupası güreşlerinde, Kumluca’dan "Eşi yok" ve Buharkent’ten "Emir Efe" adlı develeri güreşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kupası güreşlerinde, Kumluca’dan Arslan Bey, Buharkent’ten Miraybey adlı develer güreşti. Kumluca Belediyesi Kupasına ise Kumluca’dan ve Kuşadası’ndan iki deve güreşti. Deveciler Derneği Kupasına da Kumluca’dan Çılgın Boran ve İncirliova’dan Lirika 2 adlı deveciler güreş tuttu. Kupa güreşlerine katılan tüm deve sahiplerine protokol üyeleri tarafından kupa ve halı verildi.