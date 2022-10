Atakum Belediyesi tarafından Atakumluların görüşleriyle oluşturulacak “Katılımcı Bütçe” toplantıları 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılımıyla devam ediyor.

Dünyanın önde gelen kentlerinde uygulanan ve Karadeniz Bölgesi’nde de ilk defa Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle oluşturulmak üzere yola çıkılan Katılımcı Bütçe toplantıları her geçen gün daha fazla vatandaşın katılımıyla büyüyor.

Atakumluların yaşamak istedikleri kentin ve proje önerilerinin konuşulduğu toplantıların son iki noktası ise İncesu Mahallesi’nde Altunkum Düğün Salonu ile Alanlı Mahallesi’nde N-Tepe Evleri oldu. Atakumluların kent yönetimine aktif katılımını sağlayan önemli çalışmada mahallelilerin önerilerini ekibiyle birlikte tek tek not alan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Kısa sürede ‘Komşularımızla Buluşuyoruz’ sloganıyla her biri birbirinden verimli 12 toplantı gerçekleştirdik. Mahallelilerin aktif yurttaşlık bilinciyle yönetime katılması, ‘Benim Kentim’ diyerek yaşadığı kente ve belediyesine sahip çıktığını görmek bu çalışmanın en önemli kazanımlarından birisi. Her yaştan mahalle sakininin bu buluşmalarda fikirlerini paylaşması Atakum’da kent demokrasisini de güçlendiriyor. Atakum için en iyisini birlikte bulmak ve hayata geçirmek için daha fazla yurttaşa ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.