Dünyanın en verimli ovalarından birisi olan Gürsu Ovası’nda deveci armudu için hasat başladı. Hasadın ilk gününe Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.

Lezzeti, dayanıklılığı ve boyutu ile ünü dünyaya yayılan deveci armudunun ülkemizdeki en önemli üretim noktalarından birisi olan Gürsu’da hasat başladı. Türkiye’nin armut bahçesinde armut tarlalarında hummalı bir hasat süreci başladı. Hasadın ilk gününde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, üretici ve işçilerle beraber tarlada hasada katıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Deveci armudunda bu yıl son yılların en verimli sezonu yaşanıyor. Dallardaki ürünler öyle güzel ve bereketli duruyor ki, ovamızla ne kadar övünsek azdır. Tüm üreticilerimize hayırlı bir hasat süreci diliyorum. Dilerim hava şartlarının çok olumsuzluk yaşatmadığı kolay bir hasat sezonu yaşarız” dedi.