Antalya’nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda deve ahırında 10 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Alanya ve Manavgat İlçelerinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti çerçevesinde yapılan çalışmalarda, K.P., İ.M ve A.G. isimli şahısların yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi (Metamfetamin) temin ederek, Alanya ve Manavgat ilçelerinde satış yapacaklarının tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve MİT destekli 2 ayrı adreste Narkotik Dedektör Köpeği Bayır’ın da desteğinde müşterek operasyon düzenlendi.

Manavgat Çayyazı Mahallesinde deve ahırında ve Alanya’da bir adreste yapılan aramalarda 10 kilo 200 Gram Metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan K.P ve İ.M. isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin ekiplerden kaçma ve yakalanma anı ile ahırdaki uyuşturucu maddelerin görüntüsü jandarma kamerasına yansıdı.