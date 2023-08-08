Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki kömür sahasında oluşan dev hortum, helikopterden görüntülendi.

Hortum, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür Sahası’nda oluştu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu sahada oluşan dev hortum, hızla ilerleyerek etrafını da toza boğdu. Hortum, o sırada kömür sahasında uçuş yapan helikopterden de kayıt altına alındı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde hortumun arazideki ilerleyişi ve bir kamyonun yanından geçişi yer aldı.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitirdi.