DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, KPSS soru sızıntısı iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şahin, "Rezaletin telafisi sınavın iptalidir" dedi.ANKARA (İGFA) -DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) soru sızıntısı iddiası üzerine suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

“Gençlerimizin umutlarını ve emeklerini çalan sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunacağız” diyen Şahin iddiayı “emek hırsızlığı” olarak niteledi. Şahin, “Bu rezaletin telafisi ancak yapılan sınavın iptaliyle mümkündür” diye konuştu.

Şahin, ÖSYM'nin benzer hataları geçmişte de yaptığını ifade ederek, "Bir yayınevinin denemelerinde yayınlanan birden fazla sorunun bire bir şekilde aynı olması akıllara geçmişte olduğu gibi soruların paylaşılmış olabileceği şüphesini getirdi. Bu konuda KPSS’ye giren gençlerin endişeleri son derece haklı ve yerindedir. Gayet iyi biliriz ki aynı hatanın iki kez yapılması bir karardır. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda benzer hatalar geçmişte de yapılmış ve binlerce gencimizi mağdur etmiştir" dedi.

“Yayınevlerinin soru tutturmak diye ifade ettikleri bir söylem var ki aynı soruyu bire bir tutturmanız imkânsızdır" diyen Şahin, “ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün’ün gece yarısı görevden alınması durumun vahametini net bir şekilde göstermektedir. Bu süreç derhal aydınlatılmalıdır. Sınava giren milyonları vebali iktidarın üzerindedir. Sürecin takipçisi olmak da bizlerin boynunun borcudur. Devlet Denetleme Kurulu incelemeyi çok hızlı bir şekilde yapmalı ve milyonlarca gencimizi rahatlatmalıdır" diye konuştu.

‘ASLA TESADÜF OLAMAZ’

“Bu, tam bir rezalettir. İktidarın her alanda olduğu gibi ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda da tel tel döküldüğünün açık göstergelerinden biridir" diyen Şahin, "Bu, soru tutturmak değil emek hırsızlığıdır. Gecesini gündüzüne katıp kitap başında uyuyan bu ülkenin evlatlarına yapılmış en büyük haksızlıktır. Hakları gasp edilmiştir. Bir değil, iki değil… Bir yayınevinden bu kadar sorunun şıklar dahi değiştirilmeden sorulması asla tesadüf olamaz. Bu işe emek vermiş gençlerin bu söyleme inanması asla beklenemez" diye konuştu.