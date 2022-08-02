DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinin sekizinci yılı vesilesiyle yaptığı açıklamada iktidara 6 acil çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 8'inci yılı dolayısıyla DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen açıklama yaptı.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gereğince uygulanmadığı için cesaret bulan potansiyel faillerin sözleşmeden çıkılmasıyla iyice rahatlatıldığını savunan Esen, kadının şiddetten korunmasını destekleyen denetleyici mekanizmaları sebebiyle yeniden taraf olunması için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Esen, kadının yeterli ve etkin korunabilmesi için şu 6 çağrıda bulundu:

1. Konuya hassasiyetle ve samimiyetle yaklaşılmalı, göstermelik politika ve uygulamalardan vazgeçilmelidir. 2. 6284 Koruma Kanunu ve Medeni Kanun’daki haklar etkin uygulanmalıdır. 3. Kanunu uygulayıcıların ve kolluk güçlerinin konuya ilişkin farkındalıklarını artıracak denetim ve yaptırım kriterleri getirilmelidir. 4. Faillerin cesaretlenmesine imkân tanıyan cezanın hafifletilmesi hatta cezasızlık anlayışı ve uygulamaları ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 5. Şiddet uygulayanın varsa silahına el koyulmalıdır. 6. Koruma ve uzaklaştırma tedbirleri hassasiyetle ve etkin uygulanmalıdır.

