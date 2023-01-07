Deva Partisi Erzincan İl Başkanlığının mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Deva Partisi Erzincan İl Başkanlığının mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fevzipaşa Caddesi üzerinde ki iş merkezinde bulunan Deva Partisi İl Başkanlığının mutfak kısmında çay setindeki elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Boş olan il başkanlığı bürosunun kapısından dumanların çıktığını gören komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında maddi hasar oluştu.

Çıkan yangınla ilgili olay yerinde bulunan basın mensuplarına açıklama yapan Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Abdullah Aktaş, yangının ufak çaplı olduğunu belirterek, “Dün akşam saatlerinde yönetim kurulu toplantımızı icra ettik. Ofisten ayrıldıktan sonra sabah saatlerinde su ısıtıcısından çıktığını tespit ettiğimiz yangın meydana geliyor. Yangın olduğu da söylenemez, mutfak bölümünde bir duman söz konusu olunca itfaiye ekiplerine haber veriliyor. Sağ olsunlar kısa süreli bir çalışmayla dumanı kontrol altına aldılar. Gerekli soğutma çalışmalarını yaptılar. Herhangi bir sıkıntı, sorun görünmüyor” diye konuştu.