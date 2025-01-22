DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen yangını Meclis gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otelde meydana gelen yangına ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

Önergede, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe dikkat çeken Avşar, Bakanlığın sorumluluğunda kaç tesis bulunduğunu ve ne sıklıkta denetimlerin yapıldığını, Bakan Ersoy’un göreve başlangıç tarihi olan 9 Temmuz 2018’den bu yana kaç ölümlü olay yaşandığını sordu.

Milletvekili Avşar, Grand Kartal Otelde en son ne zaman denetim yapıldığını, denetimin en temel iki unsuru olan yangın yağmurlama tesisatı ve en az iki adet korunumlu kaçış merdiveninin tespit edilip edilmediğini, söz konusu denetimde yangın söndürme sisteminin tespiti ile fiziksel yapı noktasında ihmal veya eksiklikler gibi soruları Bakan Ersoy’a yöneltti.

Bu arada Konuyla ilgili mevzuat hükümlerinin gerekli standartları taşıdığını belirten Avşar, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin doğrudan ilgili maddelerine dikkat çekerek maddeleri tek tek sıraladı.

İlgili maddeleri aktaran Avşar, “Mevzuatta gerekli düzenlemeler açık ve net bir şekilde yapılmıştır” diyerek, “Her ne kadar adli ve idari soruşturmalar devam etse de göz altına alınmalar, bizatihi yangını yaşayanlar, görgü tanıkları ve uzmanların değerlendirmelerine göre çok büyük ihmallerin olduğu kanısı kamuoyunda hasıl olmuştur” dedi.

‘YANGIN GÜVENLİĞİ REFORMU ŞARTTIR’

“İlgili yönetmelik hükümleri bu kadar açık ve net iken söz konusu yangın bir otel yangını olmanın ötesine geçerek sistematik ihmaller zincirini gözler önüne sermiş, yangın yönetmeliklerine uygun olmayan yapılar ve yetersiz denetimler ortaya çıkmıştır” diyen Avşar, “Bu felaket devlet ve özel sektörün bir araya gelerek acil bir yangın güvenliği reformu yapması gerektiğini göz önüne sermiş ve böyle acıların bir daha yaşanmaması için gerekli denetimleri zaruri kılmıştır” değerlendirmesinde bulundu