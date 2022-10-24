Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Abdullah K. (56) yönetimindeki 16 ALM 917 plakalı otomobil, caddeden karşıya geçmeye çalışan DEVA Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kızılcıklı, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızılcıklı, tedavinin ardından taburcu edildi.

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