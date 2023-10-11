Norwegian Jade isimli 295 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, 2 bin 446 yolcu ve bin 22 personeli ile Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir attı. Dün akşam saatlerinde Bodrum Limanı’ndan ayrılan geminin normal rotasının İsrail’in Haifa Limanı olduğu ancak savaş sebebiyle Marmaris’e geldiği öğrenildi.

Bahamalar bayraklı dev yolcu gemisi, sabahın ilk saatlerinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na yanaşmasının ardından büyük bir kısmı Amerika ve İngiltere vatandaşı olan gemi içindeki yolcular ilçeyi gezmek için dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 30 derece civarında olduğu turistik ilçede gemiden inen turistlerden bazıları yat limanı, kapalı çarşı ve plajlara gittiler. Kapalı çarşı esnafı savaşın üzücü bir durum olduğunu ancak turistlerin buraya gelmesinin iyi olduğunu ifade etti.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre Bodrum Limanı’ndan İsrail’in Haifa Limanı’na çıkması planlanan geminin, çatışmalardan dolayı rotasını Marmaris Limanı’na çevirdiği öğrenildi. Bu sabah 06.30’da Marmaris Limanı’na yanaşan 295 metre uzunluğundaki 39 metre enindeki Norvegian Jade isimli yolcu gemisinin bu akşam saat 19.00’da Limasol’a çıkmak üzere ayrılacağı belirtildi.