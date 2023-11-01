Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen 294 metre boyundaki ’MSC Musica’ isimli kruvaziyer, bin 497 yolcu getirdi.

İsrail’in Haifa limanına gidecekken Filistin-İsrail savaşından dolayı rotasını Marmaris Gümrüklü Limanı’na çeviren dev yolcu gemisi bin 497 yolcu ile Marmaris’e demir attı. Panama bayraklı 294 metre boyunda 33 metre genişliğindeki ’MSC Musica’ isimli kuruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Aydın’ın Kuşadası limanından ayrılarak Marmaris’e geldi. Bin 497 yolcu ve 943 mürettebat ile saat 07.45’de Marmaris Limanı’na yanaşan gemiden yolcular ilçe merkezi ve çarşı ve pazar gezmesi yapmak içindi. Akşam saatlerine kadar Marmaris Limanı’nda kalacak olan dev gemi daha sonra Kıbrıs’ın Limasol Limanı’na doğru hareket edecek.