Muğla’nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı Crown İris ile 13 yıl aradan sonra gelen bin 300 İsrailli turist ve 700 personeli, kırmızı-beyaz ve mavi-beyaz balonlarla süslenmiş limanda bando, baklava, mehter gösterisi ve folklor ile karşılandı.

Marmaris Cruiese Port Gümrüklü Limanı’na sabah 7.00’de demir atan ve akşam 18.00’de dönecek olan 33 metre genişliğinde 207 metre uzunluğunda ve bin 800 yolcu kapasiteli yüzen otel Crown İris, İsrail’in Hayfa Limanı’ndan çıkıp, Limasol, Rodos ve en son olarak da Marmaris Limanı’na uğradı. Uzun yıllar sonra ilk defa İsraillilerin deniz yolu ile gelmesi için hazırlanan karşılama törenini gören İsrail vatandaşı turistler etkinlikleri cep telefonları ile çekti, ikram edilen baklavalardan tattı.

"13 yıl sonra ilk kez İsrail gemisi geldi"

Marmaris Cruise Port firma yetkilisi Sertaç Erarslan, "1800 kapasiteli İsrail menşeli Mano Cruz’a ait kruvaziyer gemimizdir. Uzun süre sonra gemi daha önceki yıllarda geliyordu ama İsrail bandıralı olarak gelmiyordu. İsrailli bir şirket aldıktan sonra, 13 yıl aradan sonra bir İsrailli geminin ilk seferi bu, sevindirici bir haber bizim için. Çok mutluyuz inşallah bu seferlerin önümüzdeki günlerde ve yıllar daha da artacağını umuyoruz" dedi.

Erarslan sabah 07.00’de gelip akşamüzeri 18.00’de limandan ayrılacak gemi yolcularının bugünkü Marmaris planı ile ilgili de, "Şu anda geminin içinde yaklaşık takribi bin 300 yolcu var, bin 300 yolcunun yaklaşık 400 tanesi Dalyan turu, köy turları ve tekne turuna katılacaklar. Kalan yolcularımız da mutlaka şehre gelecekler şehir içinde çeşitli yerlerde çarşı işlerinde alışveriş yapacaklar" diyerek, son durağın Marmaris olduğunu, buradan ülkelerine yol alacaklarını belirtti.

"Tekrar Türkiye’ye gelmekten çok mutluyuz"

Crown İris gemisinin İsrailli şef rehberi Eitan Ishai ise, "Marmaris’e tekrar geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkesin bildiği üzere ülkelerimiz arasında çok iyi bir dostluk bağı vardır. Biz İsrail vatandaşları olarak Türkiye’yi çok seviyoruz burada olmaktan dolayı aşırı mutluluk duyuyoruz. Buranın kültürünü, yemeklerini, insanları ve doğasını çok seviyoruz. Gemi yolcularından bazıları Dalyan Kaunos bazıları da köy ve şehir turlarına gidecekler. Birçoğu çarşı pazar gezmek istediği için şehirde kalıp alışveriş yapacaklar. Bundan sonra daha sık geleceğimiz için de çok mutluyuz" dedi.