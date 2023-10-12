Uluslararası kruvaziyer gemi işletmeleri İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan sonra rotalarını Muğla’nın Marmaris, Bodrum, Aydın’ın Kuşadası ve Antalya’nın Alanya limanları ile İstanbul’daki kruvaziyer limanlarına çevirdi. Önümüzdeki iki ay Türk limanlarına İsrail rotası iptal edilen gemilerle 70-80 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Bugün İsrail’in Haifa Limanı’na gidecek olan dev yolcu gemisi Malta Bayraklı Mein Schiff 5, 2 bin 588 yolcusu ve 930 mürettabatı ile Marmaris Liman İşletmesi Gümrüklü Limanı’na demir attı.

Bugün İsrail’in Haifa Limanı’na gidecek olan yolcu gemisi Malta Bayraklı Mein Schiff 5, Marmaris Liman İşletmesi Gümrüklü Limanı’na demirledi. 294 metre uzunluğundaki 36 metre enindeki dev yolcu gemisi yolcularından bazıları limandan çıkarak, kendilerini bekleyen tur otobüslerine binip, Dalyan ve turistik mahalle turlarına çıkarken bazıları da ilçe merkezinde ve yat limanında gezintiye çıktı. Gemi yolcuları, ‘Savaştan dolayı tabii ki üzgünüz, Marmaris bizim için sürpriz oldu ancak burası çok güzel’ dedi.

"Önümüzdeki günler içerisinde ve Kasım ayı boyunca 7 ila 8 gemi bekliyoruz"

Marmaris Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tugay, "Üzülerek İsrail’deki, Gazze’deki olayları biz de takip ediyoruz. Bu tür tatsız olaylar ve bu tür yaşanan savaş hadisesi nedeniyle işlerin Türkiye’ye kayması, limanlarımıza gelmesinden herhangi bir mutluluk veya sevinç içinde değiliz. Öncelikle oradaki insanların canları önemli tabii ki. Ancak tabii bu gemilerin oralara gitmeleri mümkün değil. Güvenlik endişeleri nedeniyle başka ülkelere gideceklerine ülkemize geldiler. İsrail limanlarını iptal eden birçok gemi var, bazıları Alman, İtalyan, İngiliz ve Amerikalı gemiler. Bunlardan bir kısmı Marmaris’e geldi. Önümüzdeki günler içerisinde ve Kasım ayı boyunca 7 ila 8 gemi bekliyoruz. Bu gemilerin içerisinde İtalyan, Amerikan ve Alman gemileri var. Şu anda bizim limanımızda bulunan gemi Meinz Schiff 5 isimli, 2 bin 600 Alman yolcu taşıyan bir gemi. Bu gemilerin Doğu Akdeniz çanağında yaptığı turlardaki en önemli noktalardan biri tabii ki İsrail limanları üzerinden gittikleri Kudüs ziyaretleri. Diğer rotasında olan limanların içerisinde Mısır limanları var. Oradan piramitleri ziyaret ediyorlar. Türkiye’ye geldiklerinde Kuşadası’nda Efes’i ziyaret ediyorlar. Marmaris’te Dalyan ve şehrimizi ziyaret ediyorlar" dedi.

"Doğu Akdeniz çanağında iptaller gelecek"

Tugay, tur gemilerinin rotalarının değişmesinin ilk başta hareketlilik getireceğini ancak sonraki süreçte iptaller ile durumun biraz daha durgunlaşacağını belirterek, "Doğu Akdeniz çanağının olmazsa olmazı tabii ki Kudüs ve piramitler gibi çok önemli noktalar. Turistler rotalarında buraları olduğu için bu turları ve bu gemileri tercih ediyorlar. Ancak yakın vadede ülkemize bir hareketlilik getireceğini görmüş olsak da ileri vadede Doğu Akdeniz çanağında çalışan bu tür gemilerin bölgedeki iyi satan, diğer bir tabirle gemileri kolay dolduran limanların rotalarından çıkarmaları demek, uzun vadede bölgemizdeki gemi trafiğini azaltacağı için Türk limanlarına da olumsuz olarak yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Marmaris’e 15 bin turist inecek"

Tugay, "Ekim ayı boyunca son dakikada planlarını değiştiren bu gemiler gece gündüz bizlerle temasa geçerek Cumartesi gününden itibaren bu rotalarını yeniden yaparak bizim limanımıza geldiler. Önümüzdeki günlerde bir İtalyan gemisi bekliyoruz. Bugün buradaki geminin tekrar bir ziyareti var. Bir Amerikan gemisi bekliyoruz. Bu hareketliliğin ülkemize bir şekilde faydalı olacağını umuyoruz. Biz Marmaris Limanı’na bu süreç nedeniyle yanaşacak olan gemi sayısı 7 ila 8 olacaktır. Bu da on beş binin üzerinde ziyaretçi anlamına gelmektedir. Tabii ki sadece Marmaris Limanı değil, Bodrum Limanı’na da takip ettiğimiz kadarıyla dört- beş ilave sefer var. Alanya’ya bir iki tane oldu. Antalya’ya iki tane olduğunu biliyoruz. İzmir’e başladığını, tekrar gemilerin dört, beş adeti şimdiden olduğunu biliyoruz. Tüm Türk limanlarına önümüzdeki bir iki ay boyunca İsrail ve o bölgedeki seferlerini iptal ederek gelecek olan gemi sayısının takribi otuz, 40 seferi geçeceğini düşünüyoruz. Bu da tahminimiz 70bin, 80 bin civarında yolcuya karşılık gelecektir diye düşünüyoruz" dedi.