İnegöl’ün ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan Turgutalp Mahallesi kentsel dönüşüm alanında vatandaşın da yüzde 100 onayı alınan 1. Etap’ta yıkım çalışmaları tamamlandı. Projenin İnegöl Belediyesi garantörlüğünde yapıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bu işin kaybedeni yok. Kazananı vatandaşlarımız. İnegöl’ün en önemli cazibe merkezi burada oluşacak" dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından startı verilen şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi Turgutalp Mahallesi’nde 7 etapta yapılacak dönüşümün ilk etabında 2025 yılı itibarıyla çalışmalar başlamıştı. 15 bin metrekare alanı kapsayan ilk etapta binaların yıkımı tamamlanırekn, hafriyat çalışmaları devam ediyor. Toplamda 7 bloktan oluşan 1. Etap’ta yapılar zemin artı 5 kat olarak yükselecek ve toplam 39 farklı tipten oluşan 291 daire ile 42 ticari ünite yer alacak. Ayrıca bu etapta 255 kapalı ve 27 açık olmak üzere toplamda 282 araçlık otopark, çeşitli büyüklüklerde 42 dükkan, 2 bin 618 metrekare yeşil alan, fitness salonu, çocuk oyun alanı, kapalı yüzme havuzu, hamam ve sauna ile elektrikli araç şarj istasyonu gibi sosyal alanlar da bulunacak.

Kentsel dönüşüm alanı yerinde incelendi

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri, meclis üyeleri ve kalabalık bir heyetle kentsel dönüşüm alanında inceleme yapıldı. Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde projeye dair değerlendirmeler gerçekleştirilirken, sahada da yıkım alanı incelendi.

İnceleme sırasında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Türkiye’nin afetlerle mücadelesi noktasında hükümetimizin çok ciddi yaptığı planlama ve çalışmalar var. Belediyelerin de çalışmaları var. Biz de İnegöl’ümüzde 21 merkez mahalle başta olmak üzere 46 bin 544 yapı stoğumuzun olduğunu biliyoruz. Bunun da yaklaşık 13 bin 500’ü 2000 yılı öncesi yapılar. Biraz daha diğerlerine göre riskli yapı olarak tanımlayabildiğimiz yapılar bunlar. Bu kapsamda Bakanlığımızın istediği Kentsel Dönüşü Strateji Belgesi’ni Bursa’da ilk hazırlayan belediyeyiz. Özellikle 7 ayrı konut alanı ile 2 sanayi bölgesinde dönüşüm ile alakalı Kentsel Dönüşüm Strateji Belgemizi aldık. Turgutalp Mahallemiz de kentsel dönüşüme en uygun alan olduğu için öncelikle buradan çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Bakanlıktan kira desteği

Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanının 153 bin metrekarelik bir alan olduğunu ifade eden Başkan Taban, "Mevcutta 130 blok var. Bağımsız yapı olarak da 842 konut ve 5 iş yeri bulunuyor. 1970’li yıllarda yapımı başlamış, 1980’li yıllara kadar da inşaat çalışmaları sürmüş bir bölge. Bugün artık kullanım ömrünü tamamlamış bir bölge. Bunların yerine daha güvenli ve modern yapıları burada inşa edeceğiz. 130 blok yıkılıp yerine 44 yeni blok yapılacak. Zemin artı 5 kat olarak yapılacak. Yeni projeyle birlikte yaklaşık bin 787 yapı stoğu oluşacak. Bu bir yerinde dönüşüm projesi. Devletimizin önemli bir kira desteği var. Milletvekilimiz de Bakanımızdan bunu talep ederek bizlere destek oldular" diye konuştu.

"Bu işin kaybedeni yok"

Başkan Taban, vatandaşların da projeye olumlu bakışı ve desteğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Burada İnegöl Belediyesi’nin garantörlüğü ile yapıların teslimine kadar işin içerisinde bizzat denetimlerini de yaparak bir sorumluluğumuz var. Vatandaşlarımızın da yüzde 85,5 oranında onayıyla proje başladı. 1. Etap için de yüzde 100 oranında onay alındı. Bu projede zemin çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi ile yapacağız. Üniversitenin de içinde yer aldığı bir proje. Bölgede cadde ve sokak genişlikleri de bu projeyle daha kullanışlı hale gelecek. Bölgede 2 binin üzerinde açık ve kapalı otopark üretilecek. Yine burada yeşil dostu bir proje olarak çatılarda GES (Güneş Enerji Sistemi) olacak. Ortak aydınlatmalar bu şekilde karşılanacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Akıllı Şehir Daire Başkanlığı kapsamına da bu projeyi dahil ettik. Akıllı şehir uygulamaları da burada hayata geçirilecek. Olması durumunda Türkiye’deki ilk örnek olacak. Bu işin kaybedeni yok. Kazananı vatandaşlarımız. Belediye garantörlüğünde bir iş yapılacak. Daireleri kendilerine teslim edilecek. İnegöl’ün en önemli cazibe merkezi burada oluşacak. Tahmini 7 yıl gibi sürmesi hedeflenen bir proje. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun."

"Bakanlığımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız istiyor ki mümkün olabildiği kadar bunlar hızlıca dönüştürülsün"

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da 6 Şubat depreminin yıl dönümünün yaşandığı günlerde olduğumuzu hatırlatarak, "O süreçte ben Hatay’da uzun süre kaldım. Temel problemlerden biri kentsel dönüşüm noktasında oralarda da ciddi şekilde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın talepleri olmuş ama maalesef gerçekleştirilememiş. Dolayısıyla Türkiye’nin deprem gibi bir gerçeği var. 99 depremini yaşadık. İstanbul, Bursa ve İnegöl’ümüzde de deprem öncesi yapılmış önemli bir yapı stoğu var. Dolayısıyla Bakanlığımız, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız istiyor ki mümkün olabildiği kadar bunlar hızlıca dönüştürülsün. Vatandaşlarımızın kendi içinde de yapabileceği çalışmalar var. Hükümetimiz bunlara da destek veriyor. Ama bu tarz önemli projeler bana göre farkındalık oluşturma adına çok önemli" dedi.

"Burası artık İnegöl’ümüzün en güzel cazibe merkezi haline gelecek"

Turgutalp Mahallesi kentsel dönüşüm bölgesinde de artık binaların çok eskidiğini kaydeden Salman, "Hem depremsellik anlamında hem de yaşam adına eskiydi. Dolayısıyla inşallah burası artık İnegöl’ümüzün en güzel cazibe merkezi haline gelecek. 800 küsür konutun burada dönüştürülmesi, 2 bin dolayında yeni konutun yapılması çok kıymetli. Meşakkatli bir süreçle bugüne gelindi. Bundan sonra da meşakkatli bir süreç var. Ama inşallah hem Bakanlığımızın hem belediyemizin hem müteahhit firmamızın hem de hak sahiplerinin el ele verilirse önemli bir değer ortaya çıkacak" diye konuştu.