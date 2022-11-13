Kartepe’de 15 bin metrekare alan üzerine kurulan ve bölge sakinlerine yeni sosyal aktivite fırsatları sunan mesire alanının açılmasına günler kaldı.

Kartepe’de 15 bin metrekare alan üzerine kurulan ve bölge sakinlerine yeni sosyal aktivite fırsatları sunan mesire alanının açılmasına günler kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ortaklığında vatandaşların daha önce piknik yapmak amacıyla kullandığı yeşil alan, mesire alanı haline getirildi. İçerisinde, doğal çim futbol sahası, 225 metrekare oyun alanı, 10’lu kondisyon aleti ve 350 metre yürüyüş parkuru bulunan alan vatandaşlara birçok sosyal aktivite imkanı sunuyor. Alanda incelmelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Kartepe’miz 15 dönüme sahip ferah bir yaşam alanı daha kazandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılacak olan Ataşehir Mahallesi Mesire Alanı Kartepeli hemşerilerimizin temiz hava alıp güzel vakit geçirebilecekleri yeni bir yaşam merkezi olacak" dedi.