İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları sürerken, Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi (TBM) General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor. TBM yeni yerinde kurularak Şirinyer yönüne doğru tünel kazmaya başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu’nun tünel kazıları tüm hızıyla devam ediyor. General Asım Gündüz İstasyonu’ndan 2 bin 130 metre kazan ve Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşan 450 ton ağırlığındaki tünel açma makinesi (TBM) parçalar halinde General Asım Gündüz İstasyonu’na taşınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşıma işlemi sırasında trafik için gerekli uyarılarda bulunarak önlemleri de aldı.

Büyükşehir Belediyesi geçen gün yaptığı açıklamada, 21 Kasım Perşembe gecesi saat 20.00 ile 24 Kasım Cumartesi gecesi saat 23.59’a kadar, Uğur Mumcu Parkı’ndan itibaren Ali Rıza Avni Bulvarı, Eski İzmir Caddesi’nin bir kısmı ve 526/5 sokakta araç park edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. TBM parçalarını taşıyan tırlar, bu yönü kullanarak General Asım Gündüz İstasyonu’na gelecek. Dev makine parçalarının indirildiği General Asım Gündüz İstasyonu’nda ise 22 Kasım Cuma gecesi saat 20.00 ile 25 Kasım Pazartesi saat 07.00’e kadar istasyonun Yeşillik Caddesi tarafında kalan bölümü trafiğe kapalı kalacak.

Tünel açma makinesi, bu istasyonda tekrar kurularak Şirinyer yönüne doğru çalışmaya başlayacak. Yakın zamanda Üçyol Hat Başı Şaftı’na ulaşması beklenen diğer TBM de ilerleyen günlerde General Asım Gündüz İstasyonu şantiyesine ulaşacak.